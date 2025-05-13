Balıkesir’de otomobil dereye uçtu

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkarılıp tedavi altına alındı. Ülkü yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınında B.S. yönetimindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü B.S.'yi yaptıkları müdahale ile dereden çıkardı.