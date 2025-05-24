Kenevir bahçesine operasyon

BALIKESİR'DE narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ortaya çıkanlar hayrete düşürdü. Dağ evinde özel sulama sistemi kurarak kenevir yetiştiren ve yaz aylarında piyasaya sürmeyi hedefleyen 5 şahıs yakalandı. Yaklaşık 4 tona kadar uyuşturucu elde edilebilecek 20 bin Hint keneviri ekiplerce imha edildi. Dursunbey ilçesinde bir dağ evinde özel sulama sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği ve bu kenevirden 4 ton uyuşturucu elde etmeyi hedefleyen ve aynı zamanda bu uyuşturucuyu yaz ayında piyasaya sürmeyi planlayan 5 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, 2313 SKM suçlarından işlem başlatıldı.