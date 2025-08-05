Otelde yangın paniği

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde daha otellerin bulunduğu Ocaklar Mahallesi'nde dün sabahın erken saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir otelin bar ve havuz bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Dekor amaçlı kullanılan otlar ve kurumuş sazlıklar yangını kısa sürede büyütürken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın, otel binasına sıçramadan kontrol altına alındı.