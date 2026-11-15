Haberler Ekonomi Otoyollar İHA'lara pist oluyor! İlk uygulama Manisa-Balıkesir kara yolu oldu Otoyollar İHA'lara pist oluyor! İlk uygulama Manisa-Balıkesir kara yolu oldu Türkiye'nin ulaşım altyapısında dikkat çeken yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarının kara yollarını pist olarak kullanabilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı. İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. DHA









Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Manisa-Balıkesir kara yolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik" ifadelerini kullandı.

İLK UYGULAMA MANİSA-BALIKESİR KARA YOLU OLDU İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre oto korkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hale getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık" dedi.