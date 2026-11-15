Otoyollar İHA'lara pist oluyor! İlk uygulama Manisa-Balıkesir kara yolu oldu

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Manisa-Balıkesir kara yolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik" ifadelerini kullandı.
İLK UYGULAMA MANİSA-BALIKESİR KARA YOLU OLDU
İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre oto korkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hale getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık" dedi.
Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak Valilikle paylaşıldığını belirten Bakan Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını ifade etti.
'ULAŞIM ALTYAPIMIZIN ACİL DURUMLARDA ÜSTLENEBİLECEĞİ ROLÜ ORTAYA KOYDUK'
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Milli insansız hava araçlarımızın kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut kara yolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.