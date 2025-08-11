  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Balıkesir Balıkesir'deki depremde yaşanan panik anları kamerada

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde birçok ev hasar aldı. Depremde bir caminin minaresi de yıkılırken yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Kızılgür Mahallesi'nde caminin minaresinin bir bölümü 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Vatandaşlar, depremin ardından caminin içerisini cep telefonuyla kayda aldı. Yıkılan minare, havadan dronla görüntülendi. Ayrıca mahallede birçok ev de hasar gördü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Sındırgı ilçesinde saat 04.55'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntı, 10.39 kilometre derinlikte meydana geldi.

GECE BOYUNCA 4 ÜZERİ BÜYÜKLÜKLERDE DEPREMLER DEVAM ETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin yaşandığı Sındırgı'da son durumu anlattı

