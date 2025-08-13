Sındırgı Belediye eski Başkanı Ekrem Yavaş: Koltuk gitti ama canlar kurtuldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede bugüne kadar 17'si 4'ün üzerinde 786 artçı sarsıntı oldu. Bir can kaybının yaşandığı Sındırgı'nın eski belediye başkanı Ekrem Yavaş bu şiddetteki depremin yıkıcı etkilerini ucuz atlattıklarını belirterek, kendi döneminde aldığı tedbirleri anlattı.

Yeni Asır'a konuşan Ekrem Yavaş, "15 yıl boyunca yeni bir imar izni vermedik, alan açmadık, ovalarda inşaat yaptırmadık" dedi

"KAT İMARINI İNDİRDİK"

Yavaş, "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk" dedi. Yıkılan binanın 1997'de yapıldığını, kendi başkanlık döneminde aldığı tedbirler sayesinde can kaybının az olduğunu söyleyen Yavaş, "6 kat imarı 4'e, 4 kat imarı 2'ye indirdik, insanların dereden, çaydan kum alarak ev yapmasını önlemek için kum ocağı yaptırdık, ovaları imara açmadık. Bu benim seçim kaybetmeme neden oldu ama insanlar aldığımız tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorlar" dedi.

YAPI KALİTESİ YÜKSEK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaptığı açıklamaya değinen Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da depremin olacağını doğru tahmin eden Üşümezsoy'un 'Bu deprem başka bir yerde olsaydı, yüzlerce kişi hayatını kaybederdi. Ancak Sındırgı'da zamanında alınan tedbirler, yapı stokunun kalitesini ortaya koyuyor. Bir binanın yıkılması ve 1 kişinin ölmesi, aslında Sındırgı'da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir yapı kalitesinin varlığını gösteriyor' sözleri çok önemli. Bizim uzun soluklu belediye başkanlığı görevimiz sırasında aldığımız bazı kararlar ve tedbirler vardı. 2004'te buraya kum ocağı yaptırdım. Vatandaş betonarme bina yapımında yıkanmış çakıl, kum kullansın, beton kalitesi yükselsin diye böyle bir tesis kurduk. Bu çok önemli bir adımdı. Ondan önce herkes çaydan kepçeyle ne gelirse alıyor, inşaatta kullanıyordu" diye konuştu.

İlçedeki imar izinleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeyi hatırlatan Yavaş, "Bizde imar planı 6 katlıydı. Biz bu kat iznini 4'e düşürdük. 4 katlı olanları da 2'ye düşürdük. Bu konuda vatandaş 'Benim arsama daha çok daire yapacaktım ama yapamaz oldum' diye çok ciddi serzenişte bulundu. Hatta belki de 2009'daki seçimi bu yüzden kaybettim. İmar durumlarını bütün belediye başkanları yükseltmeye çalışır, biz düşürmeye çalıştık. Akabinde yine yapılan bir diğer çalışma da ilçede hiçbir sahayı imar açmamak oldu. 15 yıl boyunca yeni bir imar izni vermedik, alan açmadık, ovalarda inşaat yaptırmadık. Sadece TOKİ kendi alanında inşaat yaptı o da taşlık araziydi" açıklamasında bulundu.

OVALARIN HEPSİ KORUNDU

Kendisinin göreve gelmesinden önceki dönemde yüksek katlı imar izinlerinin binalara nasıl zarar verdiğini anlatan Ekrem Yavaş, "Önceden köyden gelen vatandaş, 4 kat imar izni olan binanın birinci katını yapardı, kendisi oturmaya başlardı, sonra beklerdi. Yıllarca bekleyen binanın üstündeki inşaat demirleri artık çürümeye başlardı. Sonra parasını ayarlayabilirse bir kat daha çıkardı. Yıllar sonra yine parayı denkleştirirse bir kat daha yapardı. Bu çok kötü ve tehlikeli bir sistemdi. Bizim dönemimizde 2 katlı imar izinleri hayata geçirilince, nasıl olsa kimseye kiraya vermeyeceğini düşünerek, herkes kendisine müstakil ev yapma hayali kurmaya ve ona göre hareket etmeye başladı. İlçemizde müstakil, yatay mimari sistemi yerleşmiş oldu. Şehir ciddi manada düzgün bir imara kavuşmuş oldu" bilgisini paylaştı.

"5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

JEOFİZİK Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin 7,7 kilometre derinliğinde, yeryüzüne çok yakın bir alanda meydana geldiği için İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara gibi birçok şehirde hissedildiğini belirtti. Öziçer, "Birkaç hafta sürebilecek artçı deprem sürecini oluşturabilecek bir büyüklükte. Bu sürede meydana gelebilecek 5 büyüklüğüne kadar olabilecek artçı depremleri vatandaşlarımız normal karşılamalı" dedi. Depremin İzmir'de en çok Bayraklı'nın Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hissedildiğini aktaran Sinancan Öziçer, "İzmir'de, İstanbul'un Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerinden daha fazla hissedildi" dedi.

İLK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ KURULDU

BALIKESİR Valiliği tarafından Sındırgı'da depremzedeler için geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı. İlk olarak Sındırgı'nın kırsal mahallesi Alacaatlı'ya AFAD'a ait 9 konteynerin kurulumu gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çevre düzenlemesi yaptı. İlk olarak zemin düzleştirildi. Ardından bölgeye her biri 21 metrekare olan 1 oda, 1 salondan oluşan konteynerleri yerleştirildi. Amerikan mutfak ve banyosu bulunan konteyner evlere klimasından halısına tüm eşyaların yerleştirileceği belirtildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından geçici barınma merkezine depremzedelerin yerleştirilmesine başlanacağı bildirildi.