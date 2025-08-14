Sındırgı 1 yıl içinde ayağa kalkacak

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Bakan Kurum, Sındırgı ilçe merkezi ile Kertil ve Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız" diyerek gönüllere su serpti.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Bir vatandaş ise "İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü" diyerek Kurum'a teşekkür etti. Ardından Kertil Köyü'nü ziyaret eden Murat Kurum, hasar tespit çalışması sonucu köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı. 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Kurum, "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi. Bakan Kurum ayrıca köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi. Alacaatlı Köyü'nde konteynerlerin kurulduğu noktayı da inceleyen Murat Kurum, köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu duyurdu.

AFAD, Kızılay ve emniyet birimleri başta olmak üzere tüm devlet kurumları ile Sındırgı'nın yanında olduklarını vurgulayan Kurum, "Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. Evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih sizin tercihiniz" diyerek bir müjdeyi daha paylaştı. Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğine de dikkat çekti.

YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını açıklayan Kurum, "Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören 72 yaşındaki Şükriye ve 68 yaşındaki Ekrem Evren çiftinin konteynerlerini de ziyaret etti. Şükriye Evren gözyaşları içinde Kurum'a destekleri için teşekkür ederek, "İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun" dedi. Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz. Devletimiz güçlü. Bu devlet Maraş'ta yaptı, Malatya'da deprem oldu, yaptı. Yine yapacağız" diyerek Şükriye Evren'i teselli etti.

