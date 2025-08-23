‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle duş alıyor

BALIKESİR'DE denize girdikleri için şikayet edilip kümese kapatılan, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla, kümeslerinden 'şartlı tahliye' edilen kazlar, bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayınca yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinliyor. Şartlı tahliye edilen kazların, vatandaşlar tarafından sahile indirildiğini söyleyen Mehmet Keşniş, "Halk kendi gelip, kazları bahçeden çıkarıp, denize girmelerine izin veriyor. Ve onlarla beraber denize girip, ondan sonra sahilde birlikte geziniyorlar. Belediyenin yaptığı duşlardan duş alıp, sonra kümesin bulunduğu bahçeye gönderiyorlar" dedi.