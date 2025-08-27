Balıkesir'de meydana gelen artçı depremler normal mi! Uzman yanıtladı: Depremler doğuya kayıyor

FIRTINA ETKİSİ

Aykan, "4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz.