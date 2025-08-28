  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Balıkesir Balıkesir'de ehliyetsiz trafiğe çıkmış! Alkollü sürücü kaçınılmaz kaza ile ölümden döndü

Balıkesir'de gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz trafiğe çıkan adam kaza yaptı.

Gece saatlerinde Balıkesir merkezde bulunan İstasyon Kavşağı'ndan Emniyet Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir araç, Bandırma Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde trafik kazası yaptı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Kaza mahalline gelen ekipler, yaptığı kontrolde sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ilgili cezai işlemler uygulandı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

