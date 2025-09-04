Edremit Körfezi'nde skandal görüntü! Tehlikeli boyutlara ulaştı

Uzun yıllardır CHP'nin yönettiği ve Balıkesir'in gözde tatil bölgelerinden biri olan Edremit Körfezinde deniz kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Arıtma tesisinin yetersiz kapasitesi nedeniyle kontrolsüz şekilde denize karışan kanalizasyon ve foseptik atıkları bölgede büyük bir çevre ve sağlık skandalına dönüştü. Vatandaşlar, dayanılmaz seviyeye ulaşan kötü koku ve kirlenen plajlara isyan etti.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR KİRLENDİ

CHP'li Balıkesir ve Edremit Belediyelerinin altyapı yetersizlikleri ve denetimsizlikleri nedeniyle Edremit Körfezinde tehlike çanları çalıyor. Altınkum Dalyan bölgesindeki arıtma tesisinin yetersiz olan kapasitesi, kanalizasyon sularının arıtılmadan körfeze akmasına neden oluyor. Akçay, Altınkum ve Güre başta olmak üzere birçok sahilde denizin üstünü pis bir tabaka kaplarken, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan o görüntüler, CHP'li Belediyelerin hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.