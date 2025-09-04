  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Halit Yukay’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı

Ceset 68 metre derinlikten özel asansörle çıkarıldı.

HABER MERKEZİ

YALOVA'DAN Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra dün bulunduğu yerden TCG Alemdar'daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personeli, asansör sistemiyle denizin dibine indi. 68 metre derinlikten özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Bandırma Limanı'na getirildi.

OTOPSİ YAPILACAK

BİR kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

