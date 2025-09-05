  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Balıkesir'de zincir market deposunda korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesine bir zincir markete ait depoda yangın çıktı.

İHA

Giriş Tarihi:

Edremit'te bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, deponun tamamına ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

