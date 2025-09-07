Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bugün yine Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. İlk yapılan belirlemelere göre, mal ve can kaybı yok.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.