Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Ayvalık'ta saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Küçükköy istikametinden E-87 kara yoluna çıkmak isteyen Bekir Erin (51) yönetimindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile Mustafa Köselecioğlu idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Bekir Erin'in öldüğü belirlendi.

Kamyonetteki Selamet Topçu ile otomobildeki Mustafa Köselecioğlu ise Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

