Balıkesir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Bekir Erin'in öldüğü belirlendi.

Kamyonetteki Selamet Topçu ile otomobildeki Mustafa Köselecioğlu ise Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.