Osmanlı mezarlığı kaderine terk edildi

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Osmanlı dönemine ait son mezar taşlarının tahrip edilmesi ve yok edilmeye başlanması, bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, bu durumun ecdada büyük bir saygısızlık olduğunu vurgularken, belediyenin ilgisizliğine dikkat çekti.Vatandaşlar, Ayvalık Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi mirasa sahip çıkmadığını savunuyor. Mezarların korunması için yeterli adım atılmadığını belirten Altınovalılar, "Belediye sadece modern projelere yöneliyor, ama geçmişimizi korumak için hiçbir çaba göstermiyor. Oysa bu taşlar bizim kimliğimizin bir parçası" sözleriyle tepki gösterdi.