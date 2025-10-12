114 yıllık tren tüneli mahalleyle bütünleşti

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde evlerin altından geçen 333 metrelik tarihi tren tüneli, 1911 yılından bu yana hizmet veriyor. Paşabayır Mahallesi Muhtarı Belgin Şentürk, tünelin mahalle için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını belirterek, "Tünel ve trenler mahallemizin kimliğinin bir parçası haline geldi. Türkiye'de ilk defa tünellerin giriş ve çıkışı bir mahalle içinde yer alıyor. Mahalle sakinlerimiz tren sesinden rahatsız değil, aksine bu ses artık kültürümüzün bir parçası oldu. Trenle büyüyen nesillerimiz var, torunlarımız da bu sesle büyüyor" dedi.Tünelin bölge ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Şentürk, "Tren, sanayi bölgesine yakın olduğumuz için mahallemize ekonomik anlamda da katkı sunuyor. Hareket saatlerini yakından takip ediyoruz. Bu bilgiler hem mahalle sakinlerimize hem de ziyaretçilere aktarılıyor" diye konuştu.