Balıkesir Edremit'teki cinayetlerde asıl hedef Ayşegül

ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ
Balıkesir Edremit'te gasp ettiği araçla katliam yapan cezaevi firarisi Mustafa Emlik ve art arda işlediği cinayetlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bir apartmanın bodrum katında kafasına 5 el ateş edilmiş halde bulunan emlakçı Olcay Özdemir'in olayla bağlantısını araştıran polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayeti aydınlattı.
Katil, arkadaşı Doğan Can'a kız kardeşi Ayşegül'ün yerini sordu, istediği bilgiyi alamayınca talihsiz genci ağır yaraladı.
Caninin, Özdemir'i saplantı haline getirdiği platonik aşkı Ayşegül Can'ın arkadaşı olduğu için öldürüldüğü netlik kazandı.
Ayşegül Can'a saplantısı olan katil Mustafa Emlik'in aşkına karşılık bulamadığı, genç kıza ulaşamayınca katliamları gerçekleştirdiği öğrenildi.
Büfeci Ramazan Özbek
20'ŞER DAKİKA ARAYLA...
Cinayetlerİ 20'şer dakika arayla işlediği tespit edilen Emlik'in asıl hedefinin arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşi Ayşegül Can olduğu, genç kıza ulaşamayınca Özdemir'i öldürdüğü, olay yerinden kaçarken ise Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi katledip aracını gasbettiği belirlendi.
Uzman Çavuş Kemal Ekri
Yol boyunca 4 kişiyi de rastgele vuran Emlik'in, evin önüne çağırdığı Doğan Can'ı ağır yaraladıktan sonra Ayşegül Can'ın eski erkek arkadaşı Ramazan Özbek'e de işlettiği büfede kurşun yağdırdığı öğrenildi.