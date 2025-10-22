Balıkesir’de 3 kişiyi öldüren cani hakkında kan donduran detay: Cebinde 100 mermi daha varmış!

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulan olaylarda, Mustafa Emlik'in cinayet serisine başlamadan önce ilk olarak, bir süredir yanında kaldığı iddia edilen Olcay Özdemir'i (25) İkizçay Mahallesi'ndeki evinde başından vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Emlik'in asıl hedefinin ise, defalarca arkadaşlık teklif edip reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadına ulaşmak olduğu belirtiliyor. Elde edilen deliller, Emlik'in A.C.'nin ağabeyi Doğan Can ve eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak hedef alıp yaraladığı, diğer masum insanlara ise rastgele ve spontane şekilde ateş ettiği üzerinde yoğunlaşıyor.

ASIL HEDEFLERİNE GİDERKEN YOLDA GÖRDÜKELRİNE DE SIKMIŞ!

Gasp ettiği otomobille kaçmaya başlayan Emlik, yolda Volkan Özalp'i boynundan yaraladı. Ardından kırmızı ışıkta duran bir araca ateş açtı. Güre yönüne doğru ilerlerken asıl hedeflerinden olan Doğan Can ve Ramazan Özbek'i yaraladı. Akçay Mahallesi'nde ise jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı vurup öldürdü, Melih Nergis'i yaraladı. Ardından Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde Rukiye Karakaya'yı da yaralayarak dehşet saçmaya devam etti.

POLİS TAKİBİ VE SON ÇATIŞMA: YANINDA KOCA BİR CEPHANELİKLE GELMİŞ!

Polis ekiplerinin amansız takibi sonucu Edremit ilçe merkezinde şüpheli Emlik ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. Saldırgan Mustafa Emlik ise olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.