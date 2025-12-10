Haberler İzmir İzmir'de İZSU'dan yeni planlama: Su kesintisi her gün uygulanacak İzmir'de İZSU'dan yeni planlama: Su kesintisi her gün uygulanacak Son dakika İzmir haberleri... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yağışta oluşan düzensizlikten dolayı oluşan kuraklık nedeniyle yapılan su kesintisi programını güncelledi. Yeni planlamayla 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak. İşte İzmir'de su kesintisinin yapılacağı o ilçeler... AA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.