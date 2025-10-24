Balıkesir Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos balıkçı teknelerini batırdı





Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştuğu, bazı işletmelerin masa ve sandalyelerinin rüzgarın etkisiyle devrildiği öğrenildi.



Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Halen Edremit Kaz Dağları üzerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak şiddetli yer yer aşırı (75-100 kg/m2) şeklinde yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

