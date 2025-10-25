3 kişiyi öldüren firarinin ortakları gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in (36) cezaevi firarisi olarak aranırken yanlarında 'gayriresmi' olarak çalıştığı ileri sürülen emlak satış ofisinin ortakları Kadir S., Kemal Y. ve Emre Bekir G. gözaltına alındı.

Emlik'in faaliyetleri ve olay öncesi bağlantılarıyla ilgili sorgulanan şüpheliler, Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının "Şahsın aranıyor olduğunu bilmiyor muydunuz?" sorusuna ise 3 şüpheli de "Bilmiyorduk" yanıtını verdi.