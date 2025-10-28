Balıkesir depremini nokta atışı bildi! Şener Üşümezsoy’dan yeni açıklama: Daha büyük deprem kapıda mı?

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden olan Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

SINDIRGI DEPREMİNİ HAFTALAR ÖNCE BİLMİŞTİ

Balıkesir Sındırgı'da bugün meydana gelen depremi haftalar önce bilen Şener Üşümezsoy, "Sındırgı'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bunu üretebilecek aktif bir fay var. En fazla bu kadar olur." demişti.

BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI YİNE EZBER BOZDU

Bir kanalda canlı yayına bağlanan Üşümezsoy, "Balıkesir Sındırgı'da bundan daha büyük bir deprem beklemesinler." diyerek vatandaşların yüreğine su serpti.

MARMARA'YI TETİKLER Mİ?

Balıkesir'deki depremin beklenen Büyük Marmara Depremini tetikleyip tetiklemeyeceği de merak konusu olurken, Üşümezsoy böyle bir tehlikenin olmadığını ve herkesin evlerine girip yatabileceğini söyledi.