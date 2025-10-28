Son dakika: Balıkesir beşik gibi! Peş peşe sallandı | AFAD son depremler

VALİ USTAOĞLU: 3 BOŞ BİNA İLE 2 KATLI DÜKKAN YIKILDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı'nın 75 mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybı olmadığını söylemek istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, o konuda sıkıntımız yok. Daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 binamız yıkıldı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Diğer yandan Sındırgı merkezimizde 2 katlı dükkan yıkıldı. Orada da can kaybımız yok" dedi.

22 KİŞİ YARALANDI

Depremde 22 kişinin yaralandığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. 18 vatandaşımızdan o panikle balkondan atlayanlar var, ufak tefek yaralanmalar var" diye konuştu.