Son dakika: Balıkesir beşik gibi! Peş peşe sallandı | AFAD son depremler

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.
Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı. Bu bölgelerde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Bu depremin ardından bölgede en büyük 4.4 olan çok sayıda sarsıntı oldu.
PEŞ PEŞE ARTÇILAR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİ USTAOĞLU: 3 BOŞ BİNA İLE 2 KATLI DÜKKAN YIKILDI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı'nın 75 mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybı olmadığını söylemek istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, o konuda sıkıntımız yok. Daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 binamız yıkıldı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Diğer yandan Sındırgı merkezimizde 2 katlı dükkan yıkıldı. Orada da can kaybımız yok" dedi.
22 KİŞİ YARALANDI
Depremde 22 kişinin yaralandığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. 18 vatandaşımızdan o panikle balkondan atlayanlar var, ufak tefek yaralanmalar var" diye konuştu.
BALIKESİR VE MANİSA'NIN BAZI İLÇELERİNDEN OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ
Balıkesir Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi. Öte yandan deprem nedeniyle Manisa'nın Akhisar, Soma, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi.
SINDIRGI'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.
İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.
Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.