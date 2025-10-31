Balıkesir Sındırgı’da depremin yaraları el birliğiyle sarılıyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Sındırgı ilçesinde kurulumunu tamamladıkları 100 konteynerin anahtarlarını depremzedelere teslim ettiklerini, ihtiyaç nispetinde 50 konteyner daha hazır ettiklerini bildirdi. Özellikle hasar tespit gruplarının çalışması kapsamında genel toplam itibariyle 1551 personel ve 500'ün üzerinde aracın görev yaptığını belirten Pehlivan, "Bunlar içerisinde 250 araç ve 500'ün üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığımızın teknik personelleri Sındırgı ilçemize bağlı 75 mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüler ve bugün itibariyle ortaya çıkan tespitlere istinaden bizlerle paylaştılar ve bizler vatandaşlarımızla temas etmeye ilgili birimlerimiz ve personelimiz vasıtasıyla başladık" dedi.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

PEHLİVAN, konteyner kurulumuna başladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Aradan henüz daha 24 saat geçmemişken şu anda arkamızda görmüş olduğunuz konteynerleri çok şükür alana indirmiş durumdayız. Tabii bu konuda şunu ifade etmek isterim; vatandaşımıza iki seçenek sunuyo ruz. Evleri kalınamayacak durumda, ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ya konteyner almayı talep ediyorlar. Barınma hizmeti, barınma yardımı kapsamında ya da nakdi, kira desteği, barınma desteğini tercih edebiliyorlar. Biz konteynerden yana tercihini kullanan vatandaşlarımız için daha deprem anında 100 konteynerimiz ilçemize ulaştı."

ÖLÜ FAYLAR DİRİLDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi. Sözbilir, "Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor. Bu depremlerde bunu görüyoruz. "