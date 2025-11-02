Halit Yukay davasında iddianame hazırlandı: Gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

EŞLEŞME KRİMİNAL RAPORA DA YANSIDI
92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.
KARAKUTU İNCELEME İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ
Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'karakutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.
GEMİ KAPTANI ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI
Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.