Halit Yukay davasında iddianame hazırlandı: Gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.