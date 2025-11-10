Balıkesir’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir - Edremit kara yolunun kırsal Çamdibi Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, H.K. (30) idaresindeki 10 RE 157 plakalı minibüs, Havran istikametinden Edremit yönüne seyir halindeyken, kavşaktan dönüş yapan Kemal Hırca (56) yönetimindeki 10 ABP 010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kemal Hırca olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan E.C.A. (25), E.E. (26), T.U. (22) ve H.E. (23) ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.