Son dakika: İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.