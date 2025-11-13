Balıkesir'deki depremler sonrası uzman isim uyardı: 7.5-8.5 arası büyüklükte deprem olabilir

Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasını Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK'te değerlendirdi.

"3 AYDA 16 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ"

İşte Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarından satır başları:

"Sındırgı pek çok şeyi anlatıyor. 5 dakikada 3 deprem ama 3 ayda da 16 bini geçen deprem etkinliği bu. Muazzam bir deprem fırtınasına sahne oluyor Sındırgı ve civarı. Hele de Sındırgı yakın çevresindeki Sındırgı fayı kuzeyi, güneyi bölgede bulunan pek çok fay sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor. Bunun mekanizmasını daha önce anlattık. Kısaca özetlemek gerekirse; şuna dikkat çekmemiz gerekiyor dün Girit'te 5.1'lik ve bugün Kıbrıs'ta 5.7'lik ve 5.4'lük depremler oluyor. Buna dikkat çekmiştim. Asıl güneye büyük depremlerin olması bakımından dikkat etmek gerekir diye. Bunun ikisini birden ele alacak olursak mekanizma aynı. Yani Kıbrıs'ın bulunduğu bölge güneydeki Afrika levhasıyla Anadolu'nun sınırını teşkil eden Kıbrıs yayının tam olduğu yer. Bu bölgede daha önce 6.8'lik depremler var.