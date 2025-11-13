Balıkesir'deki depremler sonrası uzman isim uyardı: 7.5-8.5 arası büyüklükte deprem olabilir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 ve saat 07.45'te 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasını Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK'te değerlendirdi.
"3 AYDA 16 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ"
İşte Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarından satır başları:
"Sındırgı pek çok şeyi anlatıyor. 5 dakikada 3 deprem ama 3 ayda da 16 bini geçen deprem etkinliği bu. Muazzam bir deprem fırtınasına sahne oluyor Sındırgı ve civarı. Hele de Sındırgı yakın çevresindeki Sındırgı fayı kuzeyi, güneyi bölgede bulunan pek çok fay sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor. Bunun mekanizmasını daha önce anlattık. Kısaca özetlemek gerekirse; şuna dikkat çekmemiz gerekiyor dün Girit'te 5.1'lik ve bugün Kıbrıs'ta 5.7'lik ve 5.4'lük depremler oluyor. Buna dikkat çekmiştim. Asıl güneye büyük depremlerin olması bakımından dikkat etmek gerekir diye. Bunun ikisini birden ele alacak olursak mekanizma aynı. Yani Kıbrıs'ın bulunduğu bölge güneydeki Afrika levhasıyla Anadolu'nun sınırını teşkil eden Kıbrıs yayının tam olduğu yer. Bu bölgede daha önce 6.8'lik depremler var.
Kıbrıs yayı ve daha çok da batıdaki Girit-Rodos hattından 336 milattan sonra günümüze kadar 8-10 deprem var. Bunların bir kısmı 8.5'i buluyor. Bunları sık sık vurguluyorum ben son günlerde. Çünkü kuzeydeki Ege Denizi içinde yaşadığımız bu yılların başında yaşadığımız bir deprem fırtınası var, Santorini civarı hatırlayın. 2011 yılında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşadık. Çok büyük depremler olmadı ama deprem fırtınalarını yaşadık. Bunun bir benzerini 3 aydır Sındırgı civarında yaşıyoruz. Mekanizma aynı.
"GELENBE FAYI DAYANAMAZSA BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUR"
Sındırgı civarındaki aktivite bu şekilde devam ederken kuzey-güney Akhisar-Bigadiç arasında bir Gelenbe fayımız var. Bu fay da aktif gösterildi. Oluşum mekanizması Sındırgı fayından farklı. Kuzey-güney yönlü. Tam o sınırda oluyor depremler. Şu ana kadar olan depremler Gelenbe fayını kıramadı ama sınıra kadar geldi. Sındırgı fayındaki stres Gelenbe fayına çarpıyor, dönüyor, kıramıyor o fayı ve Sındırgı fayı kuzeyi-güneyi tali fayları sürekli parçalıyor, kırıyor. Ve bu depremleri üretiyor. Ama Gelenbe fayı buna ne kadar dayanır, dayanamazsa maalesef biraz daha büyük depremler olma ihtimali var. Bu 6-6.5'i bulabilir. Bunu da vurguluyorum birkaç gündür.
"ASIL TEHLİKE GİRİT-RODOS HATTINDA"
Ama asıl tehlikenin bizim kıyılarımıza gerçi bir miktar uzak ancak Kıbrıs'ı ve Girit-Rodos hattında 7.5-8.5 arası büyüklükte olabilecek bir deprem ki, mekanizmanın aynı olduğunu birbirine bağlı olduğunu, birbirini beslediğini belirttikten sonra, bu güneyde yani dalma batma zonunda oluşacak kısmen daha derin odaklı ve yıkıcı deprem birincil etkisiyle ve tsunami etkisiyle bizim Güney Batı Anadolu bölgemizi etkileyecektir. O bakımdan Antalya'dan İzmir', Çanakkale'ye kadar olan bölgede bu türden bir deprem ve birincil ikincil etkiye karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Bunu belirtmek isterim.