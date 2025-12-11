Son dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından kaydedilen verilere göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.06'da meydana gelen depremin derinliği ise 6.2 olarak kaydedildi.
AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK
Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Paylaşılan mesajda "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.