Son dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem Son dakika haberleri...Balıkesir ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Bursa, Çanakkale, İzmir'de de deprem hissedildi.









AFAD tarafından kaydedilen verilere göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.06'da meydana gelen depremin derinliği ise 6.2 olarak kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Paylaşılan mesajda "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.