Balıkesir'de kampta sevgilisiyle tartışan kadın sırra kadem bastı: Erkek arkadaşı gözaltında



"ARAŞTIRMAMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"



Erdek Kaymakamı Hasan Göç, şöyle konuştu:



"Su altı kurtarma ekipleriyle birlikte 150'si jandarmamız, 200'de diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personel olmak üzere toplam 350 kişiyle bölgede çalışmamız devam ediyor. Olabilecek bütün alternatifleri değerlendirerek olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı şekilde her yeri adım adım bütün izleri takip ederek bu araştırmamızı devam ettiriyoruz. Sonu ne kadar süre alırsa alsın devletimiz bu kızı sağ salim bulmak ve ailesine teslim etmek niyetindedir. Biz fedakarca çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kızımızın ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah bu iş sevindirici bir şekilde sonuçlanır."