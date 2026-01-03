Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 6 gündür haber alınamıyor. 239 personel, 48 araçla sahada görev yaparken, 7 dron ve jandarmanın iz takip köpeği de ekiplere destek veriyor. Bulunan ön tamponun Elif'in aracına ait olmadığı belirlenirken, gözaltına alınan Enis G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Elif Kumal'ın abisinin eşi Fatma Kumal, "Hiçbir iz yok. 6'ncı gün artık bir insanın yaşama olanağının sıfır olduğu, cesedin bozulabileceği, ceset varsa ortada. Umarım bir yere saklamıştır. Ben cesedimi bile tek parça bulamayacak durumdayım şu an, ceset varsa ortada" diye konuştu.

ELİF'İ YERDE SÜRÜKLEMİŞ

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin 1 yıldan uzun bir süredir beraber olduğunu söyleyen Fatma Kumal, kamp alanında bulunan Yavuz isimli arkadaşlarının Elif'in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirterek, "Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Bu nasıl salınır. Bunun ben başka birini darbetmeyeceğini, akıl sağlığının yerinde olduğunu nereden bileyim. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde hepsini söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif'in sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. İnsan sevdiğine nasıl zarar verir" dedi. Fatma Kumal, "6 gün kısa bir süre değil. Elif'in arabası bile yok, bulunamadı. Elif'i öldürüp, bir çukura atıp, gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar" ifadelerini kullandı. Elif'in ağabeyi İbrahim Kumal ise "Artık basit bir kayıp vakası değil. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Organize bir iş olduğunu düşünüyoruz" dedi.