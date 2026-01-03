Motosikletli genç kaza kurbanı oldu

BALIKESIR'IN Savaştepe ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı öne sürülen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Güngör (28) hayatını kaybetti. Korkunç Kaza, Osmanlı Caddesi'nde meydana geldi. Savaştepe'den Soma yönüne giden Hasan Güngör'ün kullandığı motosiklet, Savaştepe Sanayi Kavşağı'na yaklaştığında, kontrolsüz şekilde tali yoldan çıktığı öne sürülen Ünal Kurşuncu (67) idaresindeki traktörle çarpıştı. Savulup sürüklenen motosiklet alev aldı. Motosikletin yaralı sürücüsü Hasan Güngör'e ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, traktörün sürücüsü Kurşuncu'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.