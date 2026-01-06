Haberler Balıkesir Balıkesir'de Elif gölete uçan arabada boğuldu Balıkesir'de Elif gölete uçan arabada boğuldu Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra gölette otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın (34) ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi. SUAT SALGIN









Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulunmuştu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, Kumal'ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA BULUNDU

Olay, 27 Aralık'ta Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis Goş ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmesiyle başladı. İddiaya göre Kumal ile erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal, 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldı. Kendisine ulaşamayan Enis Goş, 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.