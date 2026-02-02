Balıkesir’de acı kaza! Alkollü sürücü tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde acı kaza meydana geldi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında alkollü kadın sürücü tutuklandı.

1.90 PROİL ALKOL TESPİT EDİLDİ!

Gönen ilçesi Kızılay Caddesi'nde Z.C. (29) idaresindeki aracın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kaldırıma ulaşan N.A. (46) çarpması sonucu Akdeniz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma'da bulunan cezaevine sevk edildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden N.A.'nın cenazesi, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan A.'nın yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (BASKİ) görev yaptığı öğrenildi. A.'nın cenazesi, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Çanacık Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedildi.

Kazayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.