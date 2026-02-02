İzmir Bayındır'da taşkın riski!

İzmir'in Bayındır ilçesinde yoğun yağışların ardından barajlarda da su seviyesi arttı. Bayındır ilçesinde yağışlar, bölgedeki baraj ve dere yataklarında su seviyelerinin gözle görülür şekilde artmasına neden oldu. Özellikle tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip olan Zeytinova Barajı'ndaki bu yükseliş, yaz ayları öncesinde su kaynakları adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Çiftçiler, artan yağışların baraj ve yer altı sularına sağlayacağı katkının önümüzdeki dönemde sulama açısından rahatlama sağlayacağını ifade ettiler.
DERE YATAKLARINA DİKKAT!
Bayındır'ın önemli akarsu yataklarından Ergenli Deresi ile Küçük Menderes Nehri'nin debileri de yağışlarla birlikte arttı. Yetkililer, su seviyelerindeki artışın sevindirici olduğunu ancak özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların muhtemel taşkın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilirken, bu durumun baraj doluluk oranlarına ve su kaynaklarına olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.