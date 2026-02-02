İzmir Bayındır'da taşkın riski!

İzmir'in Bayındır ilçesinde yoğun yağışların ardından barajlarda da su seviyesi arttı. Bayındır ilçesinde yağışlar, bölgedeki baraj ve dere yataklarında su seviyelerinin gözle görülür şekilde artmasına neden oldu. Özellikle tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip olan Zeytinova Barajı'ndaki bu yükseliş, yaz ayları öncesinde su kaynakları adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Çiftçiler, artan yağışların baraj ve yer altı sularına sağlayacağı katkının önümüzdeki dönemde sulama açısından rahatlama sağlayacağını ifade ettiler.