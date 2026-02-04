Haberler Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından artçı sayısı açıklandı Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından artçı sayısı açıklandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığını bildirdi. AA









Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, depremin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu söyledi.



Depreme hazırlığın bir tercih değil, herkes için asli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, afetlere hazırlıklı olmanın en temel vatandaşlık görevleri arasında yer aldığını ifade etti.





Kamu görevlilerinin bu bilinçle hareket etmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, "İşlerimizi yaparken mesleki ahlak ve etik kurallar çerçevesinde, afet risklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Dolayısıyla deprem unutkanlığından söz etmemiz mümkün değil." dedi.



"SINDIRGI'DAKİ DEPREMDEN SONRA ARTÇILAR 30 BİNE YAKLAŞTI"



Türkiye'de her yıl ortalama 25 binin üzerinde depremin meydana geldiğine dikkati çeken Yılmaz, ülkenin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.



Sındırgı'daki depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Şu anda Sındırgı'da yaşanan artçıların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yıl ise 70 binin üzerinde yer sarsıntısı kaydedildi. Bu tablo, meselenin unutkanlık değil, zihinsel dönüşüm meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu dönüşümü sağlayamazsak gelecekte de büyük acılar ve kayıplarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.