Balıkesir'de bir skandal daha! Büyükşehir Belediyesi’nde geline iş oğluna ihale

Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi 'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Bu kez adres Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'ydi.Cumhuriyet Halk Partili Ahmet Akın hakkında, belediye kaynaklarının siyasi bağlantılar doğrultusunda kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K., belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe alındı.

Aynı süreçte ihalelerin de Köybaşı ailesine yönlendirildiği öne sürüldü. Daha önce ortaya çıkan bir başka iddiada, Balıkesir gibi et ve süt üretimiyle öne çıkan bir şehirde, et, süt, peynir, yoğurt ve ayran alım ihalesinin yaklaşık 1.550 kilometre uzaklıktaki Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkala verildiği ve bu ihale karşılığında 22 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.