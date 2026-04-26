Son dakika: ABD Başkanı Trump'ın yemeğinde silah sesleri





Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.



Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın



Beyaz Saray'da bir açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.



Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." yanıtını verdi.





SALDIRIDA 1 POLİS YARALANDI

Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.



Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.



Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.



ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.