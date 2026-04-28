Kuşaktan kuşağa örs başında demir dövüyorlar

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 5 kuşaktır demircilik yapan Özdemir ailesi, onlarca yıldan bu yana balta ve orak gibi ürünleri imal ediyor. Dursunbey Sanayi Sitesi'ndeki dede yadigarı atölyede küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Hüseyin Özdemir'in (52) severek yaptığı mesleğini son dönemde oğlu Osman Özdemir (21) devam ettiriyor. Özdemir ailesi dededen toruna yıllardır ürettikleri balta ve orak gibi eşyalarla bölgenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasına destek veriyor. Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümünü bitirerek babasının yanında çalışan Osman Özdemir, demirden gitar ve genelde filmlerde görülen çift başlı balta gibi süs eşyaları imal ederek, ürün gamını genişletiyor. Baba ve oğul, kor ateşin karşısında, örs başında mesleklerini yaşatmaya çalışıyor. Oğlunun 5. kuşak olarak mesleği devraldığını belirten Özdemir, "Babam rahmetli olduktan sonra bayrağı devraldık. Zaten ilkokuldan çıktıktan sonra bu mesleğe başladık. O günden bu yana devam ediyoruz, Allah güç, kuvvet verdiği müddetçe devam edeceğiz. Bazı meslekler aşktır. Biz bu meslekle büyüdük, babamızdan bunu gördük" diye konuştu. Osman Özdemir de, "Son kuşak olmak istemiyorum. Genç arkadaşlarımızın da devam ettirmesini istiyorum. Belki ileri de benim çocuğum da yapar. Bu işi yapmak kolay değil, ben kendi payıma düşeni yapmaya çalışıyorum."