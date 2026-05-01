Balıkesir’de sır gibi ölüm!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Halil Özmen, evinde boğazı kesilmiş şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili yetkililer soruşturma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rızaiye Mahallesi Üniversite Yolu Caddesi'nde ikamet eden Halil Özmen'e (62) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık personeli, boğazında bıçak kesisi, yanında kanlı bıçak bulunan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.