SON DAKİKA: İzmir istikametinde can pazarı! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi:3 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 31 yaralı var!

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi.
Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.