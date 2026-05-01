1 Mayıs İzmir trafiğe kapalı yollar | İZMİR'DE YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Son dakika İzmir haberleri... Cuma günü (1 Mayıs) yola çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...
1 MAYIS İZMİR TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
İzmir'de sahil şeridi ve merkezi meydanlarda trafik kısıtlamaları uygulanacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Gündoğdu Meydanı: Çevresindeki tüm yollar.
Kordon Hattı: Araç trafiğine kapalı olacaktır.
Cumhuriyet Meydanı: Meydan ve bağlantı yolları
1 MAYIS ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Ankara'da kutlamaların merkezi olan meydanlar ve yürüyüş güzergahları trafiğe kapatılacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Tandoğan (Anadolu) Meydanı: Meydan ve buraya açılan tüm cadde/sokaklar.
GMK Bulvarı: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın belirli bölümleri.
Kazım Karabekir Caddesi: Trafik akışı kısıtlanacaktır.
1 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)
Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.
Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.
İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.
Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.
Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.
Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.