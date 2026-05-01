  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
1 Mayıs İzmir trafiğe kapalı yollar | İZMİR'DE YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Son dakika İzmir haberleri... 1 Mayıs'ta İzmir'de trafiğe kapalı yollar tam listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 1 Mayıs kapalı yollar 2026 İzmir, İstanbul, Ankara...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... Cuma günü (1 Mayıs) yola çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

1 MAYIS İZMİR TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İzmir'de sahil şeridi ve merkezi meydanlarda trafik kısıtlamaları uygulanacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Gündoğdu Meydanı: Çevresindeki tüm yollar.

Kordon Hattı: Araç trafiğine kapalı olacaktır.

Cumhuriyet Meydanı: Meydan ve bağlantı yolları

1 MAYIS ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ankara'da kutlamaların merkezi olan meydanlar ve yürüyüş güzergahları trafiğe kapatılacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Tandoğan (Anadolu) Meydanı: Meydan ve buraya açılan tüm cadde/sokaklar.

GMK Bulvarı: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın belirli bölümleri.

Kazım Karabekir Caddesi: Trafik akışı kısıtlanacaktır.

1 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA