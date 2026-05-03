Adalet tecelli etti

BALIKESIR'DE Dilruba Elif Çetin'i öldüren Burak İnci'ye verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Erdek ilçesinde, ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş, sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs 2025'te evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen Dilruba Elif Çetin'in oturduğu sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile İnci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladı. Genç kadın kanlar içinde Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan İnci tutuklandı, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

'SİNİRLENİP BIÇAKLADIM'

SAVCILIK soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında; Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten sanık İnci, " Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce sinirlenip, mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım" dedi. BANDIRMA Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Çetin ailesinin avukatı, sanığın, 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü belirterek, "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" dedi.

'CİNAYETİ TASARLAMADIM'

BURAK İnci ise son savunmasında, "Cinayeti tasarlamadım. Hatta o gün birlikte kahvaltı yapmıştık. Eve onunla el ele giriş çıkışlarımız kameralarda vardır. Dilruba'nın yaşamasını çok istemiştim. Dönüşü olmayan bir olay. Çok pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Burak İnci'yi, indirim yapmadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 18'inci Ceza Dairesi, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak koşuluyla yerel mahkemede verilen cezayı onadı.