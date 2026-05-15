Balıkesir'de akılalmaz olay! Araştırma görevlisini öldürmüştü: İlk duruşmada karar çıktı Balıkesir'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırı sırasında, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıklar T.K. ve A.S.'yi yargılamanın ilk duruşmasında cezaları belli oldu.









Balıkesir'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanıklar T.K. ile A.S. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, geçtiğimiz 16 Nisan günü Altıeylül ilçesinde küçük bir kafede yemek yediği sırada kafenin yanındaki dükkana ateş açıldı. Kar maskeli 2 şüpheli tarafından açılan ateş sonucu kurşunlardan biri, Semih Kaçmaz'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Kaçmaz hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Semih Kaçmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis kaçan 2 zanlıyı kısa sürede yakaladı.