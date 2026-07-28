Otobüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Balıkesir
'in Havran
ilçesi Dereören Mahallesi Gelinderesi mevkisinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bulunan bir işletme sahibinin su tankeriyle yangına ilk müdahale ettiği otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede tamamen söndürüldü. Otobüste bulunan 38 yolcu ile 3 personelin zamanında tahliye edilmesi sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı.