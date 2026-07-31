SON DAKİKA: Balıkesir'de orman yangını: Susurluk'ta yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Son dakika: Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkisinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi.
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, "Şu anda mahallelerden tahliye yok. Araçlarımızı tedbir amaçlı bekletiyoruz" dedi.