SON DAKİKA: Balıkesir'de orman yangını: Susurluk'ta yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Son dakika: Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkisinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.