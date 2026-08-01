Son dakika: Çöp konteynerinde çürümüş cesedi bulunmuştu! Bakan Gürlek duyurdu! 17 yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kamu vicdanında derin izler bırakan iki önemli dosyanın aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, faili meçhul suçların çözülmesinin cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, suçluların adalet önünde hesap vermesi ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

17 SONRA GELEN ÇÖZÜM

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, Bandırma'da 10 Mayıs 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya yeniden incelendi. Daha önce bebeğin annesi tespit edilerek yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak biyolojik babanın kimliği belirlenememişti.

Yeniden yürütülen soruşturmada, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.