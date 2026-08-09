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Haberler Balıkesir Balıkesir'de tatilcilerin ‘zincirli’ yer kapma yöntemi pes dedirtti! Zabıta ekipleri harekete geçti

Balıkesir'de tatilcilerin ‘zincirli’ yer kapma yöntemi pes dedirtti! Zabıta ekipleri harekete geçti

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde bazı vatandaşların şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerini zincirle bağlayarak yer ayırması tepki çekti. Zabıta ekipleri, zincirleri keserek sahilde bırakılan eşyaları kaldırdı ve kamusal alanı işgal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinde Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bazı vatandaşların masa, sandalye, şemsiye ve şezlonglarını her gün götürmek yerine zincirlerle birbirine bağlayarak ya da betonla sabitleyerek kumsalda bıraktığı tespit edildi.

Bu yöntemle hem eşyaların taşınmadığı hem de halkın ortak kullanımındaki kumsalda sürekli yer tutulduğu görüldü. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyaların zincirleri, zabıta ekipleri tarafından kesilerek malzemeler sahilden kaldırıldı.

Ayrıca kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

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