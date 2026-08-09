Balıkesir'de tatilcilerin ‘zincirli’ yer kapma yöntemi pes dedirtti! Zabıta ekipleri harekete geçti

Denetimlerde bazı vatandaşların masa, sandalye, şemsiye ve şezlonglarını her gün götürmek yerine zincirlerle birbirine bağlayarak ya da betonla sabitleyerek kumsalda bıraktığı tespit edildi.

Bu yöntemle hem eşyaların taşınmadığı hem de halkın ortak kullanımındaki kumsalda sürekli yer tutulduğu görüldü. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyaların zincirleri, zabıta ekipleri tarafından kesilerek malzemeler sahilden kaldırıldı.