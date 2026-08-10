Balıkesir’de deprem yaraları sarılıyor: 305 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde kurulan konteyner kentler ve bireysel kurulumlarla birlikte toplam 490 yaşam konteyneri, 54 iş yeri konteyneri ve 2 prefabrik cami hizmete sunulmuştur. Bölgedeki ihya ve destek çalışmaları için AFAD tarafından Balıkesir iline 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarılmıştır. Afetzede vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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